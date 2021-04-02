طرح 3 أراض جديدة في دمياط لإقامة مصانع للأثاث

قال المهندس أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إنه تم طرح 3 قطع أراضي جديدة في المنطقة الصناعية بدمياط الأولى تبلغ مساحتها 16 ألف فدان والثانية 8 آلاف فدان والأخيرة 7 آلاف فدان.وأضاف حفيلة لــ"الدستور" أن هذه الأراضي سيتم عليها تدشين مجمعات لصناعة الأثاث، لافتًا إلى أنَّ المستثمرين بالجمعية يستعدون لإدخال المرافق بالثلاث أراضي، مشيرًا إلى أنَّ المجمع استثمار محلي فقط ولا يوجد أي شركاء أجانب داخل المشروع.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أنه جار حصر أراضي الفضاء التي لم تستغل حتى الآن للاستغلال الأمثل بالمنطقة، لافتًا إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت مصانع كثيرة في المنطقة بإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا.