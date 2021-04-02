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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

529 حالة إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا في جورجيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:38 م
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة 529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 282 ألفا و789 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية -على موقعها الإلكتروني أن حصيلة الوفيات بلغت 3798 حالة؛ عقب تسجيل 13 وفاة جديدة؛ موضحة أن عدد حالات التعافي وصل حتى الآن 273 ألفا و930 حالة، فور تماثل 326 شخصا للشفاء التام في آخر 24 ساعة.

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