روسيا: انتهاء المحادثات بين دول الاتفاق النووي والأمور تسير في الاتجاه الصحيح

قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، إن المحادثات بين القوىالعالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت.وكانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر، الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة، الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك".