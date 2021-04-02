2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الجمعة، تسجيل 2180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 465 ألفا و939 إصابة.وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام أنه تم تسجيل وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1502 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 2321 حالة جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلي 450 ألفا و111 حالة.