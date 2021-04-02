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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2362 حالة إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الجمعة، تسجيل ألفان و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 276 ألفًا و416 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و996 حالة وفاة فور تسجيل 29 وفاة جديدة منذ أمس الخميس، فيما تم تسجيل 1670 حالة تعافي جديدة في آخر 24 ساعة.

وأضافت أنه لا يزال يوجد حتى الآن 33376 مريضا بكورونا يخضعون للعزل الذاتي، فيما يتلقى 13111 حالة العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 153 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

يٌشار إلى أن وباء كورونا أصاب حتى الآن ما يزيد عن 129 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و820 ألف شخص.

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