عاطل يستعين بصديق ويجمعان 10 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

اتفق عاطل مع صديقه الذي يعمل بالخارج على تجميع مدخرات المصريين العاملين في إحدى الدول، وتحويلها بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري، للاستفادة من فرق العُملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول، مقيمين بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال أحد المتهمين، وإرسالها للمتهم الآخر عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الآخر، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 10 ملايين جنيه مصري.