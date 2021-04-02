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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

55% من الروس يثقون في بوتين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:31 م
جريدة الدستور
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أظهر استطلاع أجرته مؤسسة " الرأي العام" الروسية، ونُشر اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للاستطلاع، بحسب وسائل إعلام روسية، قال 55% من المستطلعين إنهم يثقون" بالرئيس الروسي و34% لا يثقون به، بينما أعرب 11% عن صعوبة الإجابة، واعتبر 59%، من الذين شملهم الاستطلاع، أن الرئيس بوتين رئيس جيد في منصبه.

يُذكر ان مؤسسة " الرأي العام" الروسية، هي مؤسسة روسية غير حكومية، مختصة بإجراء استطلاعات للرأي العام. وأجرت المؤسسة هذا الاستطلاع في 26-28 من مارس الماضي، وشمل 3 آلاف شخص في 73 منطقة روسية.

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