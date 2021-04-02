روسيا تحذّر الغرب من التدخل عسكريا في أوكرانيا

هدد الكرملين اليوم الجمعة، بأن موسكو قد تضطّر لاتّخاذ إجراءات إضافية لضمان الأمن في حال أرسلت دول غربية قوات إلى أوكرانيا في ظل التقارير التي تتحدّث عن تكثيف روسيا تواجدها العسكري عند الحدود.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية.ويستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها"، لكنه شدد على أن بلاده "لا تهدد" أوكرانيا.