1108 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل 1108 إصابة إيجابية بفيروس كورونا (919 إصابة جديدة + 189 مخالطة)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 161 ألفا و88 إصابة.وذكرت وزارة الصحة الليبية في بيان أوردته بوابة افريقيا الاخبارية، انه تم تسجيل 424 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 148 ألفا و288 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2684 حالة.