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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

محافظ المنيا يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أهدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع محافظة المنيا ؛ وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما أهدى وزير الأوقاف، محافظ المنيا بعض إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار احتفال محافظة المنيا بعيدها القومي، حيث أشاد محافظ المنيا بجهود، وزير الأوقاف في خدمة الدين والوطن مؤكدًا أنه يقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله.

وحضر اللقاء الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري لمحافظة المنيا، والدكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، والدكتور هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة.

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