موسكو: منعنا 50 طائرة تجسس أجنبية من انتهاك الأجواء الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، رصد خمسين طائرة تجسس أجنبية بالقرب من حدود روسيا خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه تم منعها من انتهاك الأجواء الروسية.وأفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية بأن الرادارات الروسية رصدت 37 طائرة تجسس و13 طائرة مسيرة أجنبية كانت تجري طلعات استطلاع جوي على طول الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن قوات الدفاع الجوي لم تسمح لهذه الطائرات بانتهاك المجال الجوي للبلاد.وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة طلعات طائرات التجسس الأجنبية والطائرات المسيرة بالقرب من الحدود الروسية ولا سيما في منطقتي القرم وكراسنودار والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد وفق وزارة الدفاع الروسية.