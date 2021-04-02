الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس فرنسيس دي باولا الناسك

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد القديس فرنسيس دي باولا الناسك، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: "ولد دي يوم 27 مارس عام 1416 في بلدة باولا في إقليم كالابريا جنوب إيطاليا، من والدين تقيين هم عُرف أبواه جياكومو وفيينّا داليسيو بحياتهما المكلّلة بالقداسة".وأضاف: "في السنوات الأولى من زواجهما لم يُرزقا بأطفال، لكن بعد لجؤهما الى الصلاة وطلب شفاعة القديس فرنسيس أسيزي؛ رزقهم الله بثلاثة أطفال، كان فرانسيس أكبرهم، فقام الملك بدعوة القديس فرنسيس عندما كان يحتضر".وتابع: "أن مجرّد التفكير في الموت كان يصيبه بالهلع لقد أراد من فرنسيس أن يقوم بمعجزة شفائه لكن بدلًا من ذلك، ساعد القديس فرنسيس الملك الهلع في تحضير نفسه جيدًا للموت ميتة مقدسة".وأوضح: "تبدل ‎قلب الملك قابلًا مشيئة الرب ومات بهدوء بين يدي القديس فرنسيس دي باولا وتوفى القديس فرنسيس يوم الجمعة العظيمة في الثاني من شهر إبريل عام 1562م في بليسيس بفرنسا عن عمر يناهز الواحد والتسعين عامًا".