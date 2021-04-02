وزير الشباب يفتتح صالة اللياقة البدنية ويتفقد أعمال التطوير بنادي المنيا

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،صالة اللياقة البدنية بنظام الbot بحق انتفاع بنسبة تتجاوز 50% داخل نادى المنيا الرياضى في بداية زيارته لمحافظة المنيا يراففقه وزير الأوقاف حيث كان في إستقبالهما محافظ المنيا ونائبه ووكيلي وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف.كما قام الوزير يرافقه اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادى المنيا، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتفقد تدريبات فتيات كرة قدم خماسية، ضمن مشروع "ألف بنت..ألف حلم".كما قام بتفقد المشروع القومى الموهبة والبطل والذى يضم العاب الملاحة وتنس طاولة والمصارعة والتاكوندو، وعلى هامش الزيارة دعا رئيس مجلس الإدارة نادي المنيا الوزير لافتتاح أبرز اعمال التطوير بالنادى والذى شملت الملعب الرئيسي والبوابات الرئيسية وصالة الجيم.وتوجه عقب ذلك إلى مسجد الصحابة بمدينة المنيا لأداء صلاة الجمعة وافتتاح المسجد بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وعقب الصلاة يقوم الوزير بجولة لمركزي بنى مزار ومغاغة حيث يفتتح حمام السباحة والمول التجارى بالنادى الرياضى بمغاغة وحمام السباحة بمركز شباب بنى مزار بنظام الbot.