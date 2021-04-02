إيبارشية المنيا: حضور القداسات بنسبة 25%

أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، عددًا من الإجراءات الأحترازية بكنائس الإيبارشية.وقال الأنبا مكاريوس في بيانًا له: مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، إستمرار القداسات بنسبة حضور ٢٥ ٪؜ من المقاعد، يمكن توزيع التربية الكنسية على عدة أيام.وتابع: بخصوص الجنازات وصلاة الثالث بالكنيسة، يقتصر الحضور على أسرة المنتقل فقط، يمنع إستخدام قاعات العزاء حتى إشعار آخر.مضيفًا: تؤجل الرحلات والمؤتمرات والأيام الروحية حتى إشعار آخر، وتقليل وقت القداس والاجتماعات قدر الامكان.وتابع: مع التشديد على الاحترازات الوقائية (الكمامة والتباعد، وتطهير المكان باستمرار).