إيبارشية المنيا: حضور القداسات بنسبة 25%
الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:18 م
مونيكا جرجسطباعة
أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، عددًا من الإجراءات الأحترازية بكنائس الإيبارشية.
وقال الأنبا مكاريوس في بيانًا له: مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، إستمرار القداسات بنسبة حضور ٢٥ ٪ من المقاعد، يمكن توزيع التربية الكنسية على عدة أيام.
وتابع: بخصوص الجنازات وصلاة الثالث بالكنيسة، يقتصر الحضور على أسرة المنتقل فقط، يمنع إستخدام قاعات العزاء حتى إشعار آخر.
مضيفًا: تؤجل الرحلات والمؤتمرات والأيام الروحية حتى إشعار آخر، وتقليل وقت القداس والاجتماعات قدر الامكان.
وتابع: مع التشديد على الاحترازات الوقائية (الكمامة والتباعد، وتطهير المكان باستمرار).
وقال الأنبا مكاريوس في بيانًا له: مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، إستمرار القداسات بنسبة حضور ٢٥ ٪ من المقاعد، يمكن توزيع التربية الكنسية على عدة أيام.
وتابع: بخصوص الجنازات وصلاة الثالث بالكنيسة، يقتصر الحضور على أسرة المنتقل فقط، يمنع إستخدام قاعات العزاء حتى إشعار آخر.
مضيفًا: تؤجل الرحلات والمؤتمرات والأيام الروحية حتى إشعار آخر، وتقليل وقت القداس والاجتماعات قدر الامكان.
وتابع: مع التشديد على الاحترازات الوقائية (الكمامة والتباعد، وتطهير المكان باستمرار).