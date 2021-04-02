مستشار «السياحة العالمية» يدعو العالم لمشاهدة موكب المومياوات

دعا الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، العالم لمشاهدة الحدث الفريد والتاريخي النادر الذي ربما لن يتكرر مرة أخرى على مدى عصور قادمة.يتحرك غدا بعد غروب الشمس الموكب الذهبي لنقل 22 مومياء ملكية والذي سوف يجوب شوارع القاهرة خلال نقلها من مكانها الحالي في المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى مكانها الجديد الذي تم تجهيزه بأنظمة أحدث للعرض والحماية في المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط بالقاهرة.وأضاف البطوطي: "هذا الحدث شهد جهدًا كبيرًا قامت به وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار ومحافظة القاهرة وكل أجهزة الدولة من أجل الاستعداد الجيد والترتيبات الرائعة لهذا الحدث الفريد والنادر التكرر ومن أجل إظهار الصورة البراقة، المتحضرة والناصعة لمصر الجديدة والتطور الهائل الذي حدث وما زال يحدث على أرضها الطيبة".وتابع: "جهد رائع تم من أجل تشييد المتحف الجديد الذي سوف تنقل إليه المومياوات (المتحف القومي للحضارة المصرية) والذي كما ذكرت اليونيسكو أنه يعد أول متحف يتم تكريسه لمجمل الحضارة المصرية، والذي سوف تعرض به الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا بنظام تأمين وحفظ محكم وباستخدام أساليب عرض حديثة متعددة التخصصات مما يسلط الضوء على التراث المادي والمعنوي للبلاد".وأشار إلى أنه سيتم عرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم عن أهم إنجازات الحضارة المصرية، مع ستة معارض موضوعية تغطي فجر الحضارة: النيل - الكتابة - الدولة - المجتمع - الثقافة - المعتقدات - الأفكار، ومعرض المومياوات الملكية.المتحف صمم ليكون نقطة جذب لزوار مصر ومركز للبحث والحفظ، ويتضمن أيضا مساحات واسعة للعرض وقاعة ومركز للتعليم والبحث ومعرض متعلق بتطور مدينة القاهرة الجديدة، كما سيكون بمثابة مكان لإقامة مجموعة متنوعة من المناسبات والتي سوف تشمل عرض الأفلام الوثائقية والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة الثقافية وسوف يستهدف الجماهير المحلية والوطنية والدولية.