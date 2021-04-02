أسرار فسخ نسرين طافش لخطبتها

أعلنت الفنانة نسرين طافش عن فسخ خطوبتها بسبب عدم توافقها مع خطيبها.وقالت نسرين طافش في لقائها مع الإعلامية إنجي على في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M" إن خطبتها لم تكتمل بسبب عدم وجود توافق روحي وفكري مثلما تخيلت.وأشارت إلى أنها تحلم بالأمومة وكان الشخص الذي ارتبطت به محترما لكن لا بد أن يكون هناك التقاء روحي وفكري بينهما.نسرين طافش كانت قد أعلنت في نهاية 2020 أنها مرتبطة عاطفيا وتستعد للزواج بداية عام 2021، ثم لم تتحدث مرة أخرى عن الموضوع إلى أن أكدت خبر فسخ خطبتها.وتشارك طافش بمسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال والذي من المقرر عرضه رمضان 2021.