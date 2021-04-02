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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة بالوحدات المحلية في المحافظات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تواصل تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مختلف القرى والمدن، وفق رؤية الدولة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أنه، فيما يخص تفعيل آليات اشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين لإثنين من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثه يمثلون المجتمع المدني بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالي 10 آلاف عضو 35% من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالي 35% منهم نساء.

وأضاف "أنه فى إطار تدشين مبادرة العودة للجذور، فتقوم الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ بإعداد قائمة بالشخصيات العامة التي تعود جذورها للقرى المستهدفة ويعيشون خارجها (شخصيات سياسية – شخصيات فنية وأدبية – رجال أعمال ومستثمرين – أكاديميين وأطباء ومحامين ورجال دين).

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