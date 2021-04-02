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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة تدريبية للبرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول فول الصويا في الفيوم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ندوة تدريبية ارشادية للبرنامج الارشادى للنهوض بمحصول فول الصويا المنفرد والمحمل مع بعض المحاصيل الاخرى للموسم الصيفى، والمنفذ بالتعاون بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية ممثلا في قسمي بحوث المحاصيل البقولية والتكثيف المحصولى ومجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية والادارة المركزية للارشاد الزراعي.

وذلك بحضور الدكتورة سحر طلعت عزمى رئيسة قسم بحوث التكثيف المحصولى، والدكتور حسن محمد ابراهيم الاستاذ بقسم بحوث التكثيف المحصولى والمسؤل عن محافظة الفيوم، والدكتور طارق صابر محمد الباحث بقسم بحوث المحاصيل البقولية، والمهندس مصطفى عبد الظاهر عبد المقصود مدير الارشاد الزراعى بمحافظة الفيوم، والمهندسة امانى محمد الطنطاوى مندوب الادارة المركزية الارشاد الزراعى، والمهندس على أحمد خليل مهندس الارشاد الزراعى بمركز الفيوم، والمهندس محيى الدين محمد كامل مهندس الارشاد الزراعى بمركز إطسا، والمهندس على أحمد قطب مهندس الارشاد الزراعى بمركز إبشواى، والمهندس سيد عبد التواب رمضان مهندس الارشاد الزراعى بمركز الفيوم، وبمشاركة مجموعة من المزارعين.

وتم شرح جميع التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا المنفرد والمحمل مع الذرة الشامية ومع الذرة الرفيعة وكذلك الرد على اسئلة المزاعين.

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