رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تطلق اليوم حملة لرفع الوعي المجتمعي للأطفال بالمحافظات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملة لرفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، اليوم الجمعة، داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دور فرق التواصل المجتمعي في التواصل الميداني مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك في حصول المواطن على حقه في الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.

وذكر مجاهد أن فرق التواصل المجتمعي ستشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم في عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، حرصا على تقديم الدعم الصحي للأطفال وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.

موضوعات متعلقة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021


الصور

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان

«تجديد الإسلام وأصوله» جديد ياسر أنور

المترجمة السورية بثينة الإبراهيم بضيافة منصة الفن المعاصر

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى