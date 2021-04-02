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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: 4228 مشروعا في قطاعات مختلفة ضمن حياة كريمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، إنه تم رصد وحصر حوالي 5026 مشروعًا، من مشروعات حياة كريمة في المحافظات، حتى شهر مارسى الجارى، وسيتم تنفيذها فى 51 مركزا على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي المستهدف.

وأضاف، أنه تم رصد 798 مشروعًا يجري تنفيذها حاليًا على أرض المحافظات منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقًا للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأشار إلى رصد عدد كبير من المشروعات في مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق للخطط الموضوعة، حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن واطفاء).

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.

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