أخبار درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

ويرصد "الدستور" أحوال الطقس منذ غدًا السبت 3 أبريل إلى الأربعاء 7 أبريل، في سياق السطور التالية:-



السبت 3 أبريل:

شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.



الأحد 4 أبريل:

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من (3:8) درجة مئوية، مع نشاط للرياح على مناطق أقصى غرب البلاد.



الاثنين 5 أبريل:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وعلى مناطق أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال.



الثلاثاء 6 أبريل:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



الأربعاء 7 أبريل أتربة عاصفة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.







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ننشر درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع حيث قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيكون به أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%.وأكد شاهين لـ"الدستور"، أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.