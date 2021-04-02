عبدالمحسن سلامة يصل إلى مقر «انتخابات الصحفيين»

وصل منذ قليل عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق للمشاركة والإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة.وبدأ صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة والتي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.وحرص كافة الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.وسوف يستمر تسجيل الأعضاء حتى الثانية عشرا ظهرا ثم يتم المد ساعة بعد ساعة لحين اكتمال النصاب، ثم تعقد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال ثم تبدأ عملية التصويت.