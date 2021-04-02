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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في اليوم العالمي لكتاب الأطفال.. 5 نصائح لتعويد الصغار على القراءة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:23 م
نصائح لتعويد الصغار
نصائح لتعويد الصغار على القراءة
شيماء دهب
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يحتفل 2 إبريل باليوم العالمي لكتاب الأطفال، وهو موافق لتاريخ ميلاد الكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن أحد أشهر من كتبوا للأطفال.

وفيما يلي طرق تعود الطفل على القراءة.

- كن نموذجًا لهم
أي لابد وأن يعتاد طفلك على رؤيتك خلال القراءة حتى يحتذى بك في ذلك، ودائمًا ما تحرص على شراء الكتب الخاصة به بحسب عمره، وأن تكون هدية يفرح بها.

- أجعله يختار
أجعل طفلك له حرية الاختيار فيما يخص الكتب أي أذهب معه للمكتبة ومن بين الكتب العديدة يتم الاختيار ويكون مسؤل عن قراءة الكتاب.

- خصص مكان للقراءة
خصص مكتب للقراءة أو زاوية داخل المنزل للقراءة بها حتى تتمكن من الالتزام بالقراءة بشكل دائم.

- قراءة رواية ثم مشاهدة فيلم
من الممكن أن تختار الروايات التى تحولت لأفلام والبدء في قراءتها حتى يتم الربط بينهما ويكون هناك جزء تشويقي.

- أطرح المناقشات
وجود مناقشة حول ما يتم قراءته أمر هام للغاية بالنسبة للطفل ويشجعه على القراءة بشكل مستمر.

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