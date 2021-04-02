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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ثاني فاعليات «الطفل المبدع 2021» بنادي الطيران المدني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تقيم نوادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، ثاني فعاليات مبادرة الطفل المبدع لعام 2021، والتي تنعقد تحت عنوان "معرض إيروسبورت للفنون والعلوم للأطفال تحت سن 14 عاما"، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه المبادرة هي أول مبادره تقام من نوعها علي مستوي الأنديه الاجتماعية لتنميه المهارات الفنيه والإبداعيه لدي الأطفال داخل قطاع الطيران المدني تحت رعاية اللواء الملاح علي هاني رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت التابعة لوزارة الطيران المدني.

وانطلقت الجمعة الماضي، أولى فعاليات المبادرة، حيث أقيم نهائي مسابقة "جونيور شيف" للطهي للاطفال تحت سن 12 عام، وتنافس عدد من الشيفات الصغار المبدعون في مجال الطهي، للحصول على ردع "إيروسبورت جونيور شيف"، حيث تم تكريم عدد من الأطفال وإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية على هامش اليوم النهائي للمسابقة، الذي تستضيفها نوادي إيروسبورت.

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