راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها في أحدث إطلالتها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.وظهرت البحيري بفستان سوارية باللون الأخضر تميز بقصة عصرية ملفتة للانظار، كما اعتمدت شعرها البني مجعدا، ومن الناحية الجمالية فاعتمدت مكياج ترابي رقيق.وقد أعلنت الفنانة راندا البحيري عن إطلاق منصة كايرو تايم وهي أول منصة عربية بجهود ذاتية، وتشارك فى ملكيتها بجانب المنتج عادل رضوان والمنتج محمد عادل والدكتور عمرو الحكيم.