15 ألفا و310 إصابات جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 15 ألفا و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 771 ألفا و497 إصابة.وبحسب بيانات الوزارة، التي نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية، تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 13 ألفا و320 حالة.وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في أنحاء البلاد إلى 604 آلاف و368 شخصا بعد تعافي 434 مريضا آخر، فيما لا تزال هناك 153 ألفا و809 حالات نشطة، بحسب الوزارة.