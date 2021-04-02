إحالة سيدتين لـ«الجنايات» في «قتل مهندس بعد ليلة حمراء»

أحالت النيابة العامة سيدتين للمحاكمة امام الجنايات، بتهمة قتل مهندس بـ28 طعنة داخل شقته في منطقة أكتوبر بعد قضاء ليلة حمراء.وكانت كشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية تدعى "ابتسام"، تبلغ من العمر 36 عاما، أرملة ولديها 3 أطفال، وصديقتها متزوجة ولديها 4 أطفال، وأنهما تقابلا مع القتيل بالصدفة أسفل كوبري المريوطية بشارع الهرم، واتفقا على قضاء سهرة حمراء في شقته.وأضافت أن "ابتسام" التي لجأت للعمل في الملاهي الليلية بعد وفاة زوجها وفشلها في العمل بالشركات الخاصة، قالت في اعترافاتها: "تعرفت على صديقتي وبدأت القصة، تزوجت عرفيا مرة أو اثنين من راغبي المتعة، وكنت باخد ما بين 2000 إلى 5 آلاف جنيه، مقابل كل زيجة ولمدة أيام معدودة".وكشفت المتهمة الرئيسية كواليس الجريمة إذ اتفقت مع صديقتها "نادية" يوم الجريمة على العمل بأحد الملاهي الليلة الشهيرة، تمتلكها فنانة معروفه بالوسط الفني، وفوجئت أنهم رفضوا دخولهما الملهي بسبب زيادة وزنهما، فغادرتا الملهي الكائن بشارع الهرم، وعقب سيرهما في الشارع تقابلا مع القتيل، وكان يقود سيارة فارهة وطلب منهما قضاء ليلة حمراء مقابل 250 جنيه لكل منهما.وتابعت المتهمة: "توجهنا إلى الشقة فى منطقة أكتوبر، وأقمنا علاقة جنسية مع المجني عليه، ثم فوجئت به يغلق باب الشقة ورفض إعطائي المبلغ المالي، فتشاجرنا معه وأمسكت السكين وسددت له 28 طعنة، وتحولت الشقة إلى بركة من الدماء، وجميع ملابسنا الداخلية تلوثت بالدماء".وبمجرد أن تأكدت أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة، جلست "ابتسام" و"نادية" وأخذتا قسطا من الراحة، قبل أن يقررا سرقة محتويات الشقة، وجمعتا الأجهزة الكهربائية، وبعد أن عثرت على مفتاح الشقة، طلبت سائق توك توك، ونقلت المسروقات إلى أول الطريق، وعادا إلى منزلهما.وبمواجهة المتهمة الثانية، أيدت أقوال صديقتها.وكانت أجهزة الأمن في الجيزة تمكنت من القبض على المتهمتين، وبسؤالهما اعترفتا بتفاصيل الجريمة، وأنهما لم يقصدا قتل المجني عليه، بل حاولا سرقته بعد أن انتهيتا من ممارسة الجنس معه، وأثناء محاولتهما الهروب بعد تخديره، وجدتا باب الشقة مغلقًا، وأثناء بحثهما عن المفتاح في ملابسه حاول منعهما واعتدى عليهما بالضرب، فأسرعت إحداهما إلى المطبخ، وأمسكت سكينا، وسددت له سيًلا من الطعنات، حتى تأكد من وفاته.