العالم يحتفي بموكب المومياوات: حدث فريد يظهر عظمة الفراعنة

- شبكة سي بي إس الأمريكية: ملوك مصر القدامى يغادرون في حدث مهيب وموكب يشبه المهرجان



- "آراب نيوز": مصر تستعد لاستعراض عظمة الفراعنة



- ميدل آيست أونلاين: المومياوات ستعرض لأول مرة بطريقة جميلة ومشوقة



تتجه الأنظار المحلية والدولية لمصر، غدا السبت، مع انطلاق الحدث العالمي "موكب المومياوات الملكية"، والذي يشهد 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة من المتحف المصري بالتحرير، حيث مكثت لأكثر من قرن، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط، وسط احتفال دولي يليق بعظمة الحضارة الفرعونية.أبرزت شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، حدث نقل المومياوات الملكية ووصفته بالحدث "المهيب"، قائلة "إنه بحلول غروب الشمس، يغادر الملوك القدامى المتحف المصري في ميدان التحرير في عرض ضخم، كل منهم على سيارته المزينة الخاصة به محاطة بموكب يشبه المهرجان، مليء بالموسيقى والأضواء والأزياء والخيل".وأضافت أنه سينتقل "موكب الفراعنة الذهبي" بمحاذاة نهر النيل إلى الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، في القاهرة القديمة، حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، لافتة إلى ان الموكب سيضم 18 ملكا و4 ملكات من الأسر الـ17 إلى 20 من مصر القديمة، منذ حوالي 3500 إلى 3100 عام.وتابعت الشبكة الأمريكية أنه تم اكتشاف معظم هذه الملوك والملكات البالغ عددهم 22 في مخابئ أثرية في الأقصر أواخر القرن التاسع عشر، موضحة أنه بعد سنوات من وفاتهم، أصبحت مصر منقسمة وضعيفة، وتفشى السطو على القبور، وكان على الكهنة إخفاء المومياوات الملكية ونقلها إلى مقابر مخفية لحمايتها من لصوص القبور، وظلت جهودهم ناجحة حتى تم اكتشاف المخبأ الأول في الأقصر بالقرن التاسع عشر.وقال عالم الآثار زاهي حواس، في تصريحاته لـ CBS: "في عام 1871 كان أحد أفراد عائلة عبدالرسول، الذين كانوا لصوص قبور، يقود ماعز، هرب أحدهم إلى الجبل جنوب معبد الملكة حتشبسوت، وعندما ركض الرجل وراء العنزة، وجد عمودًا. عندما دخل وجد نفسه أمام المومياوات والتوابيت والذهب".وذكرت الشبكة أنه عقب اكتشاف هذه المومياوات، تم تحميلها على قوارب ونقلها عبر النيل من موقع الحفر إلى القاهرة، ولكن عندما وصل الملوك والملكات الذين ماتوا منذ فترة طويلة إلى العاصمة الجديدة لبلدهم، مُنعوا من الدخول، وجد مفتشو جمارك القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر أن كلمة "مومياء" لا تظهر ضمن أي فئة من فئات البضائع المسموح بدخولها.لكن كما أوضح حواس للشبكة الأمريكية، وجدوا حلًا: تم وسم المومياوات "بالسمك المملح"، وتم الترحيب بهم في القاهرة. ثم تم نقلهم لأول مرة إلى متحف بولاق، لكن تم نقلهم لاحقًا إلى المتحف المصري في عام 1902. وعرضوا لأول مرة للجمهور في عام 1958.وتابعت الشبكة قائلة: "وهذه المرة، سيتم الترحيب بالمومياوات الملكية في منزلهم الجديد في العاصمة من قبل نظيرهم المعاصر- أو أقرب شخصية للملوك العظام القدامى في العصر الحديث: الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفة الحدث بأنه حدث فريد يأتي ضمن الجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مصر، لا سيما مع الضرر الكبير الذي تعرضت له صناعة السياحة في العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.وقال حواس لشبكة CBS: "كل مومياء لها قصة وسحر مختلف" مضيفا أنه سوف يروي بعض هذه القصص في اثناء الحدث المرتقب، قائلا "سيبقى في ذاكرة المصريين".من جهته، قال السيد أبو الفضل، مشرف قاعات العرض المركزي وقاعات المومياوات الملكية بمتحف الحضارة للشبكة الأمريكية،: "صالة العرض الجديدة أشبه بمتاهة دائرية أحادية الاتجاه، وجميع جدرانها سوداء، مع أضواء كاشفة على المومياوات"، مضيفا "تم تصميمه بهذا الشكل ليكون مثل المقابر في وادي الملوك".واختتمت الشبكة تقريرها: "على مدار أكثر من 3000 عام، كان هؤلاء الملوك والملكات ينتقلون من قبر إلى آخر، ومن عاصمة إلى أخرى ومن متحف إلى آخر، ولكن آخيرا سوف يُسمح لهم بالراحة بسلام".قالت صحيفة "آراب نيوز" إنه سيتم عرض الرفات المحنطة لـ22 ملكًا وملكة مصرية قديمة في شوارع القاهرة يوم السبت، حيث يتم نقلهم إلى مثوى جديد في موكب ملكي "لافت للنظر"، واصفة الحدث بـ "العرض الذهبي لعظمة الفراعنة".ونقلت الصحيفة عن سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قولها إن الملوك الثمانية عشر والأربع ملكات سيتم نقلهم بالترتيب (الأقدم أولًا) من المتحف المصري بوسط القاهرة لعرضها في المتحف القومي للحضارة المصرية، مضيفة إنهم سيشغلان فور وصولهما "حالات تمت ترقيتها قليلًا".وأضافت إكرام المتخصصة في التحنيط، أن "التحكم في درجة الحرارة والرطوبة سيكون أفضل مما كان عليه في المتحف القديم".وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم تزويد كل عربة ذهبية اللون بامتصاص الصدمات خلال الرحلة التي تستغرق 40 دقيقة عبر القاهرة، وذلك لضمان عدم تعطل أي من الشحنات الثمينة عن طريق الأسطح غير المستوية.وتابعت: سيكون سقنن رع تاو، "الشجاع"، الذي حكم جنوب مصر قبل المسيح بحوالي 1600 عام، على متن المركبة الأولى، بينما سيكون رمسيس التاسع، الذي حكم في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، في الخلف. كما سيكون في الرحلة أيضا الملكان الراحلان رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت، أقوى امرأة فرعونية.وأشادت الصحيفة بجهود الدولة المصرية في تنظيم الحدث قائلة إن بموكب المومياوات الملكية سيكون "تحت عيون يقظة" مشيرة إلى الانتشار مكثف لقوات الأمن، ولفتت إلى أن الحدث سيشهد عروض موسيقية وعروض لفنانين، تُذاع جميعها على الهواء مباشرة على التلفزيون.وأشارت إلى أن معظم المومياوات البالغ عددها 22 وُجدت منذ أوائل القرن العشرين في المتحف المصري في ميدان التحرير الشهير بالعاصمة، ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، تم عرضها في غرفة صغيرة، واحدة بجوار الأخرى، غير مصحوبة بأفكار توضيحية.وذكرت أنه قبل مغادرتهم إلى شوارع القاهرة، سيتم وضع المومياوات في حاويات خاصة مملوءة بالنيتروجين، في ظل ظروف مماثلة لصناديق العرض العادية، حيث سيتم عرضهم في مقرهم الجديد بشكل فردي، بجانب تابوت - وفي بعض الحالات، تمثال - في بيئة تعبقها مقابر ملكية تحت الأرض.أبرز موقع "ميدل آيست أونلاين" حدث نقل المومياوات الملكية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المتحف القومي للحضارة المصرية في عام 2010، ونقل عن زاهي حواس قوله "كنت أخطط لافتتاح هذا المتحف في عام 2012".وأضاف "لكن بسبب الاحداث السياسية في مصر في تلك الفترة لم نتمكن من ذلك" في إشارة إلى ثورة 2011 وما أعقبها من احداث لاحقة.وذكر الموقع أنه من المقرر أن تشهد مصر في الأشهر المقبلة مرفقًا جديدًا آخر هو المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، والذي سيضم مجموعات فرعونية، بما في ذلك كنز توت عنخ آمون.وأوضح أنه اكتشاف قبر الحاكم الفرعوني الشاب، في عام 1922، والذي تولى العرش لفترة وجيزة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكان يحتوي على كنوز بما في ذلك الذهب والعاج.ونقل عن حواس تصريحاته لـ"وكالة فرانس برس" بإن "المومياوات ستعرض لأول مرة بطريقة جميلة، من أجل التعليم وليس من أجل التشويق"، مضيفا "لن أنسى أبدًا عندما اصطحبت شقيقة ملكة بريطانيا "مارجريت" إلى المتحف".وتابع "في المعرض كانت مومياء رمسيس الثاني، وما أن رأتها "الأميرة مارجريت" أغمضت عينيها وهربت".