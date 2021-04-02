«الزراعة» تتابع تنفيذ التعاون المشترك مع بيلاروسيا

عقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة اليوم، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية اجتماعا مع سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بجمهورية مصر العربية ووفد السفارة بالقاهرة.وقال موسى إن الاجتماع يأتي لاستكمال ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعاون مشترك في القطاع الزراعى بين الجانبين والتي كان من أهمها ما يتعلق بالميكنة الزراعية ودعم القطاع الزراعي بالمعدات الزراعية البيلاروسية، فضلا عن فتح السوق البيلاروسي امام صادرات مصر من الأسماك خاصة بعد افتتاح عدد كبير من المشروعات العملاقة من المزارع السمكية في مصر واستيراد بيلاروسيا لكميات كبيرة من الأسماك من الخارج، وفى هذا الإطار قام موسى بتسليم السفير البيلاروسي قائمة لعدد ٢٣ منشأة مصرية معتمدة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي وذلك لبدء تصدير الأسماك منها الي بيلاروسيا حيث وعد سيادته بتسهيل دخول الأسماك المصرية إلى بلاده.وفيما يتعلق بالتعاون في مجال إنتاج التقاوي والبذور قام السفير البيلاروسي بتقديم قائمة بأهم الأصناف النباتية التي تنتجها الشركات البيلاروسية للتعاون لبحث إمكانية تعاون الجهات البحثية الفنية بوزارة الزراعة فيها.‏كما أشار موسى إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال البحوث الزراعية، واتفق الجانبان على عقد اجتماع مع قطاع الزراعة الآلية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية.وفي نهاية اللقاء أعرب السفير البيلاروسي عن شكره وامتنانه لوزارة الزراعة وتطلعه الدائم للتعاون مع جمهورية مصر العربية في جميع المجالات القطاع الزراعي.