إزالات فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في الفيوم

تابع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، جهود الوحدات المحلية القروية في أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مركز اطسا، مؤكدًا المتابعة الدورية لإدارة حماية الأراضى لرصد أى مخالفات تعدٍّ على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حزم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعدين.وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، أن الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالتنسيق مع قوات الشرطة نجحت خلال اليومين الماضيين، من إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أنه تم ازالة حالة بمعصرة عرفه التابعة للوحدة المحلية بابوصير، وحالة بقرية منية الحيط، واخرى بمنشاه رحمى التابعة للوحدة المحلية بمطول، بإجمالي مساحة ٥٢٥ متر، بالإضافة إلى تنفيذ الوحدة المحلية بابوصير إزالة فورية في المهد بكفر الزعفرانى بمساحة ١٥٠ مترا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.وأكد، على رؤساء الوحدات المحلية القروية، تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم التهاون فى حق الدولة، والتصدى بكل حزم لأى تعديات.