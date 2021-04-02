درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-4-2021 في القاهرة

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم





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تحركت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة وخصوصًا على موقع " جوجل " من قبل المواطنين اليوم الجمعة عن درجة الحرارة في القاهرة، وذلك بعد أن ساد تغيرات في الجو غير متوقعة وأصبح معتدلًا عن أمس الخميس، وعن حالة الجو ليلًا في محافظات جمهورية مصر العربية سيكون لطيفًا مائل للبرودة.حيث أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، وأضافت أن الطقس سيكون معتدل على جنوب سيناء، ومعتدل على جنوب الصعيد.ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية على محركات الإنترنت، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل درجة الحرارة اليوم الجمعة 2-4-2021 في القاهرة.وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اليوم الجمعة، نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأضافت: أن هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على متفرقة من القاهرة الكبرى، وأعلنت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة ومحافظة الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى، لذلك تابع حالة الجو والدرجات التالية:حيث أن تبلغ درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة الصغرى 11 أما العظمى 21 درجة، ودرجات الحرارة في محافظة الإسكندرية الصغرى 12 أما العظمى 19 درجة، وفي محافظة طنطا تبلغ درجات الحرارة الصغرى 11 العظمى 20 درجة، وفي بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20 درجة، درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 22 درجة، درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 19 درجة، درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25 درجة، درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26 درجة.