5 مؤشرات صادمة عن الزيادة السكانية

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون و680 ألف نسمة بزيادة تقارب مليونى نسمة خلال 13 شهرا فقط، بعد إعلان وصول سكانها إلى المائة مليون الأولى فى فبراير قبل الماضى 2020، وفيما يلى نرصد أخطر 5 مؤشرات عن الزيادة السكانية فى مصر:- تأتي محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 10.027 مليون نسمة، يليها الجيزة بعدد 9.222 مليون نسمة، الشرقية 7.660 مليون نسمة، وأقلها الوادي الجديد 257.8 ألف نسمة.- تضاعف عدد السكان بوتيرة أسرع ليكون كل 30 عاما منذ تسعينيات القرن الماضى بدلًا من 50 عاما.- ترتفع أعداد المواليد بمعدل مولود كل 20 ثانية، و177 مولودا فى الساعة.- ارتفع تعداد سكان مصر بنحو 20 مليون نسمة بين عامي 2013 و2021 أى خلال 8 سنوات فقط، ليقفز من 80 مليونا لـ100 مليون نسمة.-تقلصت الفترة الزمنية لتسجيل 20 مليونا جديدة من 28 سنة عام 1950 لـ8 سنوات فقط عام 2020.- تسجيل أول 20 مليون فى تعداد المصريين عام 1950 ليتضاعف بعدها إلى 40 مليون نسمة بحلول 1978 أي بعد 28 سنة، ثم 60 مليون نسمة عام 1999 بعد 21 سنة، و80 مليون نسمة عام 2013 بعد مرور 14 سنة، وصولًا لـ100 مليون نسمة عام 2020 بمرور 8 سنوات فقط.