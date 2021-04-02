المترو: غلق محطة السادات خلال نقل المومياوات غدًا

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بها استعداد لتحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط غدًا.وأكدت المصادر في تصريحات لـ الدستور، إنه سيتم غلق محطة مترو السادات من الساعة 12 ظ حتى 9 مساءا ولن يتم فتح الأبواب في المحطة عند مرور القطار منها، وسيتم إعادة تشغيلها يوم السبت.