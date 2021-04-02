«كورونا» يفرض إجراءات مشددة على الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي (صور)

حرصت نقابة الصحفيين، على وجود كافة أشكال الإجراءات الاحترازية خلال إجراء انتخابات التجديد النصفي، حيث استقبلت الأعضاء بالكمامات وقياس الحرارة على البوابات، والتشديد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وبدأ صباح اليوم الجمعة، توافد الصحفيون للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي، والتي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.وحرص كافة الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.ويستمر تسجيل الأعضاء حتى الثانية عشرا ظهرًا ثم يتم المد ساعة بعد ساعة لحين اكتمال النصاب، ثم تعقد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال ثم تبدأ عملية التصويت.