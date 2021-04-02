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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتفاقية تعاون ثلاثي بين «العربية للعلوم» و«هيئة التصنيع» مع جامعة إنجليزية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والهيئة العربية للتصنيع من ناحية وجامعة يوكلان الإنجليزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس من ناحية أخرى، اتفاقية تعاون مشترك لتدريب مهندسي وفنيي مصانع العربية للتصنيع وحصولهم على دورات تكنولوجية متقدمة بالمملكة المتحدة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان الأكاديمية، وقع على الاتفاقية من جانب العربية للتصنيع اللواء دكتور مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان نيابة عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومن جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ومن جانب جامعة يوكلان بالمملكة المتحدة الدكتور أحمد حلمي، نائب عميد كلية الهندسة للتطوير والمشروعات.

وفقا لجوانب الاتفاقية تتحمل جامعة يوكلان جميع تكاليف الدورات التدريبية ويتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف السفر وذلك دعما من جامعة يوكلان بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتطوير الصناعة المصرية وتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة 2030 في ظل التطور السريع للتحول الرقمي.

كما شمل المجلس إطلاق البرنامج التدريبي المشترك بين جامعة يوكلان والأكاديمية العربية والهيئة العربية للتصنيع بهدف توطين التكنولوجيا وإكساب الشباب مهارات سوق العمل حيث يهدف البرنامج لتدريب شباب الخريجين على مستوى النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

ويشمل التعاون أيضا دعوة مصانع الهيئة العربية للتصنيع لحضور مجلس الصناعة بكلية الهندسة لجامعة يوكلان في دورته المنعقدة بشهر أبريل 2021، وذلك في ضوء توطين التكنولوجيا وخلق مناخ التعاون الدولي بين المصانع والشركات المصرية والشركات والكيانات الدولية.

جاء ذلك خلال المجلس الاستشارى للصناعة والذي عقد بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء دكتور مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان، نيابة عن الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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