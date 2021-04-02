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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية اليوم في مصر.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:38 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تشهد الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية تامة في ظل تواجد أمني.

النشرة المرورية اليوم في مصر

وانتظمت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وكانت حركة المركبات تعمل بشكل جيد أعلى محور المشير وطرق التجمع والقطاعية ودائري المعادي.

وشهد كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظاما في حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة انسيابا مروريا تاما.

كما شهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

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