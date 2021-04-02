البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرتين مسيرتين تجاه «خميس مشيط» السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، إطلاق الحوثيين طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات التحالف العربي التي تمكنت من تدمير الطائرتين.وأكدت الخارجية البحرينية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا تضامن البحرين مع السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على إصرار الحوثيين على مواصلة الحرب وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.