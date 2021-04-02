مطاردة عنيفة.. مصرع لص أثناء سرقة سيارة نقل بالقليوبية

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية واقعة غريبة، حيث تمكن لص من سرقة سيارة نقل من قائدها وعندما طارده الأهالى قام بالقفز منها أثناء سيرها فاصطدمت به سيارة ولقى مصرعه، فيما اصطدمت السيارة المسروقة بسيارتين أخريين، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع لص أثناء فراره بسيارة قام بسرقتها من قائدها.تبين للعميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، أن المتوفى "عاطل 35 سنة" قام بالاستيلاء على سيارة نقل من قائدها وأثناء فراره قام الأهالى بملاحقته، وعندما علم أنه سيقع فى قبضتهم قفز من السيارة أثناء سيرها فصطدمت به سيارة أخرى ولفظ أنفاسه، فيما اصطدمت السيارة المسروقة بسيارتين أخريين وتوقفت عن السير، وتم نقل اللص المتوفى للمستشفى.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.