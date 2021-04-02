موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

أعلن مدير المركز الروسي لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة "جامالي"، ألكسندر جينتسبورج، أنه سيتم تطعيم 60 بالمئة من المواطنين الروس ضد عدوى فيروس "كورونا " في روسيا بحلول نهاية الصيف.وقال جينتسبورج اليوم الجمعة: "حتى نهاية الصيف، سنقوم بتطعيم 60 بالمئة من مواطنينا".وأضاف:" في الوقت الحالي، انضمت العديد من وسائل الإعلام إلى الحملة الإعلامية حول أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، ومن المفترض أن يأتي هذا العمل بنتائج إيجابية".وأشار إلى أن التجارب السريرية لعقار قائم على الأجسام المضادة لعلاج فيروس كورونا، والذي يجري تطويره من قبل المركز، ستبدأ في نهاية عام 2021، موضحا أنه من المفترض أن يساعد الدواء بشكل كبير في تقليل الوفيات بسبب الاصابة.وقال جينتسبورج: " آمل بنهاية هذا العام أن ننتقل إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر، حيث سيتم إعطاء الدواء داخل المستشفيات للمرضى المصابين بالفيروس".