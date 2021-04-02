رئيس غارب يتفقد المستشفى المركزي لتوفير احتياجاته

تفقد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم، المستشفى المركزى بالمدينة، وذلك للوقوف على الاحتياجات الملحة والضرورية فى ظل أزمة جائحة كورونا، وتوفير متطلبات المستشفى.وتفقد رئيس المدينة عددا من أقسام المستشفى "الاستقبال، غرف العزل، غسيل الكلى، معمل التحاليل، قسم الأشعة، العناية المركزة، الحضانات، بنك الدم".وأكد حامد في بيان له، أنه تم تدعيم المستشفى بعدد كبير من اسطوانات الأكسجين ليصل الإجمالى إلى 118 أسطوانة، كما تم تخصيص عدد 75 أسطوانة لغرف العزل الصحي، وشدد على ضرورة وجود احتياطى من الأسطوانات لحين الانتهاء من تصنيع خزان الأكسجين، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تسعى جاهده فى دعم المستشفى بجميع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال المشاركات المجتمعية لتفى بجميع الاحتياجات.وتابع، أنه تم توفير سيارة مخصصة خلال الفترة المسائية لعدد من الشباب والفتيات المتطوعين بالمدينة للقيام بأعمال التطهير لبعض المنشآت، حيث تم تطهير جميع أقسام المستشفى وغرف العزل من الداخل والخارج وكذا عمارات مبارك ومسجد المصطفى ومسجد عمر بن الخطاب ومسجد مالك بن أنس.