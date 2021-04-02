موسكو: الحديث عن صراع مرتقب مع أوكرانيا «خيال»

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن الحديث عن صراع مرتقب بين روسيا وأوكرانيا من محض الخيال، مشددا على أن بلاده ليست مهتمة بمواجهة عسكرية مع الجانب الأوكراني.وقال رودينكو، اليوم الجمعة: "أنا متأكد من أن الحديث عن صراع قادم بين أوكرانيا وروسيا لا أساس له من الصحة ومزيف تنشره بشكل أساسي السلطات الأوكرانية، فروسيا ليست مهتمة بأي صراع مع أوكرانيا وخاصة الصراع العسكري".وأضاف الوزير الروسي:"نحن لا نقوض بأي شكل من الأشكال جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد صوتت روسيا لتمديد ولاية بعثة المراقبة الخاصة، ونتوقع أن تستمر المنظمة بالمساهمة في تسوية الوضع في أوكرانيا وتخفيف التوترات في دونباس.كانت كييف تحدثت مؤخرا عن زيادة الحشود العسكرية الروسية بالقرب من جنوب شرق أوكرانيا.كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من زيادة النشاط العسكري الروسي في هذه المنطقة في الفترة الأخيرة.