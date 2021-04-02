كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

يواجه الاتحاد الدولي للسباحة احتمالية إلغاء كأس العالم للغطس، وهي مسابقة تأهيلية لأولميبياد طوكيو، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنه مصدر مطلع على الأمر.وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الدولي للسباحة ومنظمي الألعاب يدرسون ما إذا كان سيتم إلغاء المسابقة المقررة خلال الفترة من 18 إلى 23 أبريل في مركز طوكيو للألعاب المائية بعد أن أعربت بعض الفرق المشاركة عن إحجامها عن السفر إلى اليابان.ويُعتقد بأن خطر الإصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين والمسئولين والمنافسة العادلة هى بعض العوامل التي أثرت على عملية صنع قرار الاتحاد الدولي للسباحة.وكان من المتوقع أن تضم كأس العالم للغوص أفضل الغواصين من جميع أنحاء العالم.ويشار إلى أن وباء كورونا أدى إلى تأجيل المسابقة من أبريل 2020.