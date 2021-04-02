30 ألفًا و546 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة في بولندا عن تسجيل 30 ألفا و546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 2 مليون و387 ألفا و511 حالة.وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، نقله راديو بولندا، إنه تم تسجيل 497 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 54 ألفا و165 حالة.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 29 ألفا و70 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع أعداد الحالات المتعافية إلى مليون و911 ألفا و249 حالة.