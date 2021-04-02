المترو: نقاط الأسعاف داخل المحطات تعمل بكامل طاقتها

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشدد من قبل رئيس الشركة بضرورة التأكد من توفير كافة احتياجات نقاط الإسعاف المتواجدة داخل المحطات، وذلك لسرعة التعامل الفوري مع أى حادث يتعرض له الراكب خلال تواجده في المرفق.وأضاف "عبد الهادي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن نقاط الأسعاف داخل المحطات تتعامل مع حالات عديدة يوميا مثل الإغماء، لافتا إلى أن المرفق يعمل على توفير كافة احتياجات الركاب اليومية ويحافظ على سلامتهم وأمانهم.