العثور على قذيفة مدفع تعود لفترة الحرب الأهلية الأمريكية (صور)

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن أحد أفراد عائلة رجل أمريكى، اكتشف قذيفة مدفع لم تنفجر بعد تعود لفترة الحرب الأهلية بولاية ماريلاند.ذكرت الصحيفة أن الرجل وجد القذيفة غير المنفجرة باستخدام جهاز الكشف عن المعادن بالقرب من متنزه ساحة معركة مونوكاسي الوطنية، في مدينة فريدريك، وذلك على بعد حوالي 50 ميلًا شمال غرب واشنطن العاصمة.وأوضحت الصحيفة أنه تم اكتشاف قذيفة المدفع من قبل أحد أفراد عائلة صاحب منزل قرب المتنزه، والذي اتصل على الفور بمسؤول الإطفاء بالولاية للإبلاغ عن الاكتشاف حيث قيل له إن القنبلة ربما تكون حية.وأكد خبراء المفرقات، أن القذيفة كانت لا تزال حية وقت اكتشافها في 23 مارس، وأنه كان من الممكن أن تسبب أضرارًا جسيمة إذا تم التعامل معها بشكل سيء، وأنه تم التخلص منها بأمان، حسبما أعلن مسئولو الإطفاء في ولاية ماريلاند.وقال مسئولو الإطفاء، في بيان: كما ثبت اليوم، فإن العثور على ذخائر عسكرية من الحرب الأهلية ليس نادرًا في ولاية ماريلاند، وهذه الأجهزة تشكل نفس التهديد مثل يوم تصنيعها في البداية.