برلماني عراقي يكشف محاور الجولة الجديدة من الحوار مع واشنطن

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، عن محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة-، إن "الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستنطلق في السابع من شهر أبريل الجاري، ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية وأمنية، مشيرا ألى أن الحكومة العراقية لديها ملفات لمناقشتها ضمن خطة الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص.وأضاف أنه في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيسية حتى يمكن الاستفادة منه ولا يكون شكليا، فيجب أن تكون فيه ثوابت تخص العراق لكونه يحتاج إلى الكثير ويجب الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية، مبينا أن العراق اليوم لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة، وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات إضافية.