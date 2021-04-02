محافظ المنيا يستقبل وزيري الأوقاف والشباب بالديوان العام

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بالديوان العام للمحافظة، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات حيث سيفتتح وزير الاوقاف مسجدين احدهما مسجد الصحابة بمدينة العمال بحي أبوهلال بمدينة المنيا والأخر بمركز ابوقرقاص، كما سيلتقي وزير الأوقاف بعدد من الائمة والوعاظ.وأكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيتفقد خلال زيارته بالمحافظة عدد من المشروعات والمواقع بمدينتي المنيا ومغاغة، حيث سيتفقد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ودوري اندية بنادي المنيا كما سيفتتح حمام سباحة، ومول تجاري، ملعب خماسي، وصالة جيم بنظام بنادي مغاغة الرياضي.