وزيرة التضامن تتناول الإفطار مع 500 من أبناء دور الأيتام

حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى إطار الاحتفالات بيوم اليتيم، على تناول وجبة الإفطار مع 500 من أبناء دور الأيتام، وذلك خلال الاحتفالية التي تقام داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة تحت اسم احتفالية "أبناء مصر".كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال وفقرات متنوعة تستعرض مواهب الأطفال، بالإضافة إلي توزيع جوائز على الأبناء في أجواء يسودها البهجة والسرور.