فحص 600 مواطن ضمن القافلة الـ 27 لمبادرة «نور حياة» بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الكشف على (600) مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة السابعة والعشرون للمبادرة الرئاسية "نور حياة"، وذلك بمركز شباب ميت شهاله بمركز الشهداء يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.فيما أوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفًا بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مثمنًا دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.