رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الصحفيون يواصلون تسجيل الحضور في انتخابات التجديد النصفي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
واصل الصحفيون أعضاء الجمعية العمومية، توافدهم على نادي المعلمين بالقاهرة؛ لتسجيل الحضور في انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب النقيب و6 أعضاء.

وسمحت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، تسجيل الحضور للأعضاء من العاشرة صباحا وحتى اكتمال النصاب القانوني أو مدها لمدة ساعة فأكثر بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وطبقًا لقانون النقابة يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور نحو 2479 صحفيًا يمثلون 25% +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ما يلي:

- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019.

- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى (فبراير 2021).

- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية في 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، في حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار


الصور

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان

«تجديد الإسلام وأصوله» جديد ياسر أنور

المترجمة السورية بثينة الإبراهيم بضيافة منصة الفن المعاصر

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى