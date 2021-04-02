الصحفيون يواصلون تسجيل الحضور في انتخابات التجديد النصفي

واصل الصحفيون أعضاء الجمعية العمومية، توافدهم على نادي المعلمين بالقاهرة؛ لتسجيل الحضور في انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب النقيب و6 أعضاء.وسمحت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، تسجيل الحضور للأعضاء من العاشرة صباحا وحتى اكتمال النصاب القانوني أو مدها لمدة ساعة فأكثر بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.وطبقًا لقانون النقابة يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور نحو 2479 صحفيًا يمثلون 25% +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ما يلي:- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019.- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى (فبراير 2021).- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية في 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، في حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.